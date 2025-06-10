Жители Подмосковья сообщили о взрывах на фоне закрытия аэропортов

Жители Одинцово и Зеленограда информируют о звуках, напоминающих взрывы. Согласно свидетельствам очевидцев, было зафиксировано не менее пяти подобных звуков, предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны, сообщает telegram-канал «осторожно Москва». По предварительным данным, в настоящее время в указанных городах функционируют средства ПВО, осуществляющие перехват беспилотных летательных аппаратов. Официальные заявления по данному поводу пока отсутствуют.