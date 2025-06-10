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Жители Подмосковья сообщили о взрывах на фоне закрытия аэропортов

В Подмосковье в ночь на 10 июня слышны звуки взрывов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны замечены в Одинцово и Зеленограде. Какие территории атаковали Вооруженные силы Украины, читайте в материале URA.RU.

Жители Подмосковья слышали взрывы.

В Подмосковье в ночь на 10 июня слышны звуки взрывов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны замечены в Одинцово и Зеленограде. Какие территории атаковали Вооруженные силы Украины, читайте в материале URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция.

Взрывы слышны над городами Раменское, Мисайлово и в Наро-Фоминске.

Жители городов Раменское, Мисайлово и Наро-Фоминск сообщают о звуках взрывов, раздавшихся в этих районах. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево был введен режим «Ковер». В связи с обнаружением в воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения, данные аэропорты временно приостановили прием и отправку воздушных судов, сообщил telegram-канал.

Три рейса были вынуждены направиться на запасные аэродромы. В это время самолет, выполняющий рейс по маршруту Москва — Сочи, кружит в воздушном пространстве вблизи столицы.

О звуках взрывов сообщают жители Одинцово и Зеленограда.

Жители Одинцово и Зеленограда информируют о звуках, напоминающих взрывы. Согласно свидетельствам очевидцев, было зафиксировано не менее пяти подобных звуков, предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны, сообщает telegram-канал «осторожно Москва». По предварительным данным, в настоящее время в указанных городах функционируют средства ПВО, осуществляющие перехват беспилотных летательных аппаратов. Официальные заявления по данному поводу пока отсутствуют.

Закрыли все аэропорты Москвы.

В ночь на 10 июня все столичные аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — приостановили прием и отправку воздушных судов. Об этом проинформировал Артем Кореняко, официальный представитель Росавиации.

Как писало URA.RU, беспилотники атаковали и другие регионы. Всего в ночь на 10 июня с 21:50 до 23:55 мск военные сбили 76 украинских дронов самолетного типа над пятью регионами страны. Подробнее — в онлайн трансляции URA.RU ura.news/news/1052946595