Жители Подмосковья сообщили о взрывах на фоне закрытия аэропортов

Жители Подмосковья слышали взрывы.
В Подмосковье в ночь на 10 июня слышны звуки взрывов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны замечены в Одинцово и Зеленограде. Какие территории атаковали Вооруженные силы Украины, читайте в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция.
Взрывы слышны над городами Раменское, Мисайлово и в Наро-Фоминске.
Жители городов Раменское, Мисайлово и Наро-Фоминск сообщают о звуках взрывов, раздавшихся в этих районах. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево был введен режим «Ковер». В связи с обнаружением в воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения, данные аэропорты временно приостановили прием и отправку воздушных судов, сообщил telegram-канал.
Три рейса были вынуждены направиться на запасные аэродромы. В это время самолет, выполняющий рейс по маршруту Москва — Сочи, кружит в воздушном пространстве вблизи столицы.
О звуках взрывов сообщают жители Одинцово и Зеленограда.
Жители Одинцово и Зеленограда информируют о звуках, напоминающих взрывы. Согласно свидетельствам очевидцев, было зафиксировано не менее пяти подобных звуков, предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны, сообщает telegram-канал «осторожно Москва». По предварительным данным, в настоящее время в указанных городах функционируют средства ПВО, осуществляющие перехват беспилотных летательных аппаратов. Официальные заявления по данному поводу пока отсутствуют.
Закрыли все аэропорты Москвы.
В ночь на 10 июня все столичные аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — приостановили прием и отправку воздушных судов. Об этом проинформировал Артем Кореняко, официальный представитель Росавиации.
Как писало URA.RU, беспилотники атаковали и другие регионы. Всего в ночь на 10 июня с 21:50 до 23:55 мск военные сбили 76 украинских дронов самолетного типа над пятью регионами страны. Подробнее — в онлайн трансляции URA.RU ura.news/news/1052946595