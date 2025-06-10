Росавиация: в аэропортах Москвы сняли временные ограничения на полёты

В воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево были установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, в настоящее время они сняты, информирует Росавиация.
«В аэропортах московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram.
В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских самолётов.
Ранее сообщалось о временных ограничениях на взлёт и посадку гражданских самолётов в аэропортах Тамбова и Калуги.