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Росавиация: в аэропортах Москвы сняли временные ограничения на полёты

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолётов.

Источник: Аргументы и факты

В воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево были установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, в настоящее время они сняты, информирует Росавиация.

«В аэропортах московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram.

В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских самолётов.

Ранее сообщалось о временных ограничениях на взлёт и посадку гражданских самолётов в аэропортах Тамбова и Калуги.