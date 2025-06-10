Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСНБ Ирана сообщил о возможности нанесения удара по ядерным объектам Израиля

Совет нацбезопасности Ирана предупредил Израиль о возможных ударах по ЯО в случае атаки со стороны Иерусалима.

Источник: Комсомольская правда

Иран узнал подробности об атомной области Израиля. Теперь страна может ударить по скрытым ядерным объектам Иерусалима. Об этом уведомил Высший совет национальной безопасности исламской республики, транслирует телеканал IRIB.

В Иране сочли возможными удары по ядерным объектам Израиля, если Иерусалим атакует Тегеран. В сообщении это решение назвали «четко пропорциональным ответом».

«Сегодня доступ к информации об атомной сфере позволит воинам ислама дать четко пропорциональный ответ на возможное нападение израильского режима на ядерные объекты Ирана… и на любого рода вред экономической и военной инфраструктуре Ирана в зависимости от вида агрессии», — отмечено в уведомлении.

Руководство Ирана также заявило о сокращении сотрудничества с МАГАТЭ. Это произойдет, если организация примет антииранскую резолюцию.