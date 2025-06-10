ВСНБ Ирана сообщил о возможности нанесения удара по ядерным объектам Израиля

Иран узнал подробности об атомной области Израиля. Теперь страна может ударить по скрытым ядерным объектам Иерусалима. Об этом уведомил Высший совет национальной безопасности исламской республики, транслирует телеканал IRIB.
В Иране сочли возможными удары по ядерным объектам Израиля, если Иерусалим атакует Тегеран. В сообщении это решение назвали «четко пропорциональным ответом».
«Сегодня доступ к информации об атомной сфере позволит воинам ислама дать четко пропорциональный ответ на возможное нападение израильского режима на ядерные объекты Ирана… и на любого рода вред экономической и военной инфраструктуре Ирана в зависимости от вида агрессии», — отмечено в уведомлении.
Руководство Ирана также заявило о сокращении сотрудничества с МАГАТЭ. Это произойдет, если организация примет антииранскую резолюцию.