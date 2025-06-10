ВСНБ Ирана сообщил о возможности нанесения удара по ядерным объектам Израиля

«Сегодня доступ к информации об атомной сфере позволит воинам ислама дать четко пропорциональный ответ на возможное нападение израильского режима на ядерные объекты Ирана… и на любого рода вред экономической и военной инфраструктуре Ирана в зависимости от вида агрессии», — отмечено в уведомлении.