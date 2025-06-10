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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 июня 2025

+21 градус и дождь ожидается в Иркутске 10 июня.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 10 июня 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, после захода солнца шкала термометра опустится до +12…+14. Ночью дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с.

Погода в Иркутске 10 июня 2025.

— Переменная облачность, ночью кратковременные, местами ливневые дожди, днем кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье температура ночью +10…+15, при прояснении +1…+6, днём +19…+24, при облачной погоде +11…+16. Вот что обещает погода в Иркутске 10 июня 2025.