Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 июня 2025

Погода в Иркутске 10 июня 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, после захода солнца шкала термометра опустится до +12…+14. Ночью дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с.
Погода в Иркутске 10 июня 2025.
— Переменная облачность, ночью кратковременные, местами ливневые дожди, днем кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье температура ночью +10…+15, при прояснении +1…+6, днём +19…+24, при облачной погоде +11…+16. Вот что обещает погода в Иркутске 10 июня 2025.