Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 июня 2025

Погода в Иркутске 10 июня 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, после захода солнца шкала термометра опустится до +12…+14. Ночью дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с.