Омбудсмен предложила исправить восприятие многодетности в РФ через массмедиа

Как указали в ТАСС, с помощью этой практики Мария Львова-Белова предлагает бороться с предубеждениями о многодетных семьях. По ее словам, некоторые люди, сами выросшие в такой ячейке общества, не стремятся заводить много детей, потому что сталкивались в прошлом с отрицательной реакцией окружающих.