Омбудсмен предложила исправить восприятие многодетности в РФ через массмедиа

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Мария Львова-Белова предложила развивать в медиасфере страны положительное восприятие образа многодетной семьи. Ее слова приводит ТАСС.
«Нужно стремиться, чтобы быть многодетным было почетно, а большая семья, где трое и более детей, стала нормой», — подчеркнула Мария Львова-Белова.
Среди элементов информационной сферы, на которые необходимо обратить внимание, омбудсмен назвала мультипликацию, кинематограф, а также другие массмедиа.
Как указали в ТАСС, с помощью этой практики Мария Львова-Белова предлагает бороться с предубеждениями о многодетных семьях. По ее словам, некоторые люди, сами выросшие в такой ячейке общества, не стремятся заводить много детей, потому что сталкивались в прошлом с отрицательной реакцией окружающих.
Поднимая вопрос решения демографической проблемы, в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ ранее также призвали расширить меры социальной поддержки семей в России.