Россиянам в июне досрочно выплатят пенсии: когда деньги поступят на счета

В июне российские пенсионеры получат государственные выплаты раньше, чем обычно. Это связано с Днем России и длинными выходными. Так, выплаты поступят до 11 июня включительно. Об этом оповестил депутат Государственной думы Ярослав Нилов, цитирует РИА Новости.