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Россиянам в июне досрочно выплатят пенсии: когда деньги поступят на счета

Депутат Нилов рассказал о досрочных начислениях пенсий в связи с Днем России.

Источник: Комсомольская правда

В июне российские пенсионеры получат государственные выплаты раньше, чем обычно. Это связано с Днем России и длинными выходными. Так, выплаты поступят до 11 июня включительно. Об этом оповестил депутат Государственной думы Ярослав Нилов, цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что досрочные начисления пенсий — привычная практика. Дни государственных выплат, как правило, приходятся на 12−15 числа месяца. А в июне эти дни, напомнил депутат, выпадают на длинные выходные. В связи с этим Социальный фонд начислит средства заранее.

«До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — уведомил Ярослав Нилов.

Помимо прочего, с июля пенсионерам назначат доплату. Для этого россиянину должно исполниться 80 лет.