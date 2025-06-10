В России собрались вернуть буквари в школы

«Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая», — заявили Кравцов в интервью РИА Новости. Помимо этого, в министерстве отметили, что возвращение букварей будет частью комплексного подхода к обновлению школьных учебников, направленного на поддержку и развитие русского языка в образовательной системе.