В России собрались вернуть буквари в школы

В российских школах планируют вернуть буквари.
Идея возвращения букварей в школы является хорошей, однако она требует тщательного обсуждения и доработки. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая», — заявили Кравцов в интервью РИА Новости. Помимо этого, в министерстве отметили, что возвращение букварей будет частью комплексного подхода к обновлению школьных учебников, направленного на поддержку и развитие русского языка в образовательной системе.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что советник президента Елена Ямпольская предложила президенту РФ Владимиру Путину записать обращение к каждому первокласснику на первой странице нового букваря из единой государственной линейки учебников. Она отметила, что напутствие президента сначала прочтут учителя и родственники, а позже сам ребенок, что сделает начало школьной жизни более торжественным.