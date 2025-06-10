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Росавиация: в аэропорту Саратова введены временные ограничения

В ночь на 10 июня в аэропорту Саратова ограничили полеты гражданских судов.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Саратова временно работает в ограниченном режиме. С 02:05 воздушная гавань не отправляет и не принимает гражданские суда. Соответствующими данными поделились в пресс-службе Росавиации.

Так, в сообщении отмечается, что специальные меры введены для обеспечения безопасности пассажироперевозок. Ограничения также действуют в аэропорту Калуги.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — сказано в уведомлении.