«Она странная»: Трамп дал Грете Тунберг неожиданный совет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал неожиданный совет шведской экоактивистке Грете Тунберг. Во время общения с журналистами в белом доме американский лидер заявил, что девушке совершенно необходимо пройти курсы по управлению гневом. По его словам, ей нужно это для того, чтобы она научилась как-то держать себя в руках.