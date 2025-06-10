«Она странная»: Трамп дал Грете Тунберг неожиданный совет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал неожиданный совет шведской экоактивистке Грете Тунберг. Во время общения с журналистами в белом доме американский лидер заявил, что девушке совершенно необходимо пройти курсы по управлению гневом. По его словам, ей нужно это для того, чтобы она научилась как-то держать себя в руках.
Поводом для такого заявления стало обсуждение ситуации с захватом корабля «Мадлен», на борту которого в числе пропалестинских активистов находилась и Грета Тунберг. Отвечая на вопрос журналиста, президент США назвал экоактивистку «странной».
«Она странный человек. Она молодая, раздраженная. Не знаю, настоящий ли это гнев. В это трудно поверить. Я видел, что произошло. Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее», — прокомментировал Дональд Трамп.
Также Трамп выразил сомнения в том, что военные Израиля собирались намеренно похитить экоактивистку. По его мнению, у Израиля и так «хватает проблем».
Ране KP.RU писал, что Грета Тунберг отправилась в Газу с «Флотилией свободы», намереваясь на паруснике «Мадлен» прорвать осаду Газы.
Позднее стало известно, что израильские военные высадились на борт «Мадлен», после чего связь с судном пропала.
После этого Грета Тунберг публично обвинила власти Израиля в своем похищении в международных водах и призвала надавить на правительство Швеции для ее освобождения.