Россиянам в связи с длинными выходными досрочно выплатят пенсию

Также до этого председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что с 1 мая уже повысили пенсии для людей старше 80 лет и инвалидов I группы: фиксированная выплата к страховой пенсии увеличилась вдвое.