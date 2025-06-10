Россиянам в связи с длинными выходными досрочно выплатят пенсию

Россиянам из-за предстоящих длинных выходных досрочно выплатят пенсию. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, в стандартном порядке пенсионные выплаты поступают гражданам в период с 12 по 15 числа каждого месяца. Именно на эти даты в июне выпадают выходные дни из-за празднования Дня России.
Поэтому россиянам пенсия поступит до 11 июня включительно.
— Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года, — цитирует заявление Нилова ТАСС.
Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что ежегодный перерасчет страховых пенсионных выплат работающим пенсионерам пройдет в августе текущего года.
Также до этого председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что с 1 мая уже повысили пенсии для людей старше 80 лет и инвалидов I группы: фиксированная выплата к страховой пенсии увеличилась вдвое.