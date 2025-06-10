Украинские депутаты намерены сменить названия 700 населенным пунктам. Нардеп Ирина Констанкевич в эфире телеканала «Рада» назвала причину принимаемых мер. Она заявила, что многие названия zrj, s «не соответствуют правописанию украинского языка».
Депутат также указала на «законы про деколонизацию». По ее словам, наименования еще 700 населенных пунктов не соответствуют их требованиям. Ранее на Украине уже провели такие преобразования. Тогда правительство переименовало порядка тысячи населенных пунктов.
«Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствие законам про деколонизацию», — уведомила Ирина Констанкевич.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о терроре Киева в отношении регионов РФ. По мнению министра, украинцам помогала Британия.