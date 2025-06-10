В Иркутске водителя оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

В Иркутске 20-летнего парня оштрафовали за демонстрацию символики запрещенной организации, запрещенной федеральным законом. Как сообщили КП-Иркутск в Ленинском районном суде, нарушение выявил экипаж ГИБДД при визуальном осмотре автомобиля.
— После исследования материалов дела, специалисты пришли к выводу о наличии состава административного нарушения. Постановлением суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей, — сообщают в пресс-службе суда.
Сам предмет нарушения, относящийся к запрещенным, конфисковали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Качугском районе погасили 18-миллионый долг перед подрядчиками после вмешательства прокуратуры.