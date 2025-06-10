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В Иркутске водителя оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

Нарушение выявил экипаж ГИБДД при визуальном осмотре автомобиля.

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Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 20-летнего парня оштрафовали за демонстрацию символики запрещенной организации, запрещенной федеральным законом. Как сообщили КП-Иркутск в Ленинском районном суде, нарушение выявил экипаж ГИБДД при визуальном осмотре автомобиля.

— После исследования материалов дела, специалисты пришли к выводу о наличии состава административного нарушения. Постановлением суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей, — сообщают в пресс-службе суда.

Сам предмет нарушения, относящийся к запрещенным, конфисковали.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Качугском районе погасили 18-миллионый долг перед подрядчиками после вмешательства прокуратуры.