Пособие на ребенка в России могут увеличить для некоторых семей: вот от чего это будет зависеть

Она предлагает при рождении второго ребенка выплачивать пособие в размере 50 процентов от среднего заработка за последние два года, на третьего ребенка выплачивать уже сто процентов от заработка, на четвертого — 150, при рождении последующих детей повышая пособие соответственно.