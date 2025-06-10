Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пособие на ребенка в России могут увеличить для некоторых семей: вот от чего это будет зависеть

В Госдуме предложили ввести прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В России могут установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«В целях стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей, предлагаю установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы зависел от количества детей в семье», — цитирует РИА Новости обращение, которое Лантрапова направила главе правительства Михаилу Мишустину.

Она предлагает при рождении второго ребенка выплачивать пособие в размере 50 процентов от среднего заработка за последние два года, на третьего ребенка выплачивать уже сто процентов от заработка, на четвертого — 150, при рождении последующих детей повышая пособие соответственно.

Тем временем России могут увеличить число детей, при котором семья переходит в разряд многодетных. Такое предложение внесла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Также сообщалось, что в России подготовили законопроект, предполагающий использование в рекламных целях исключительно образ многодетной семьи.