Пособие на ребенка в России могут увеличить для некоторых семей: вот от чего это будет зависеть

В России могут установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«В целях стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей, предлагаю установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы зависел от количества детей в семье», — цитирует РИА Новости обращение, которое Лантрапова направила главе правительства Михаилу Мишустину.
Она предлагает при рождении второго ребенка выплачивать пособие в размере 50 процентов от среднего заработка за последние два года, на третьего ребенка выплачивать уже сто процентов от заработка, на четвертого — 150, при рождении последующих детей повышая пособие соответственно.
Тем временем России могут увеличить число детей, при котором семья переходит в разряд многодетных. Такое предложение внесла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Также сообщалось, что в России подготовили законопроект, предполагающий использование в рекламных целях исключительно образ многодетной семьи.