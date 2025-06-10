Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США якобы «выиграли две мировые войны», по его словам, американцам «пора начать это праздновать».
Трамп добавил, что «Россия помогла» Соединённым Штатам выиграть Вторую мировую войну, потеряв 51 миллион человек. Он подчеркнул, что это нельзя забывать.
«Мы те, кто выиграл эту войну. Россия нам помогла», — сказал Трамп.
Высказывание прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
В мае Трамп объявил, что 8 мая в США будут праздновать день Победы во Второй мировой войне. Он добавил, что эта дата знаменует собой принятие союзниками безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
Аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп завидует празднованию Дня Победы в Российской Федерации.