Беспорядки в Калифорнии набирают обороты: Трамп хочет арестовать губернатора Ньюсома

В американском штате Калифорния четвертые сутки идут протестные акции. Беспорядки с каждым днем становятся всё ожесточеннее. В связи с этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усомнился в компетенциях губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Глава государства заявил, что арестовал бы его, пишет Reuters.
Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что губернатор Калифорнии ему симпатизирует. Однако, по словам Дональда Трампа, он «крайне некомпетентен». Президент США заявил, что об этом «знают все».
«Я бы арестовал его, будь я Томом Хоманом (куратором по вопросам безопасности границ). Думаю, это отличная идея. Ньюсом провалил свою работу», — признал Дональд Трамп.
Президент США воспользовался силами Нацгвардии для подавления беспорядков. Но это вызвало немалое возмущение со стороны Гэвина Ньюсома. Губернатор Калифорнии даже заявил, что подаст в суд на Дональда Трампа.