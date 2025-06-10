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Беспорядки в Калифорнии набирают обороты: Трамп хочет арестовать губернатора Ньюсома

Трамп сообщил, что арестовал бы губернатора Калифорнии Ньюсома.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Калифорния четвертые сутки идут протестные акции. Беспорядки с каждым днем становятся всё ожесточеннее. В связи с этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усомнился в компетенциях губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Глава государства заявил, что арестовал бы его, пишет Reuters.

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что губернатор Калифорнии ему симпатизирует. Однако, по словам Дональда Трампа, он «крайне некомпетентен». Президент США заявил, что об этом «знают все».

«Я бы арестовал его, будь я Томом Хоманом (куратором по вопросам безопасности границ). Думаю, это отличная идея. Ньюсом провалил свою работу», — признал Дональд Трамп.

Президент США воспользовался силами Нацгвардии для подавления беспорядков. Но это вызвало немалое возмущение со стороны Гэвина Ньюсома. Губернатор Калифорнии даже заявил, что подаст в суд на Дональда Трампа.