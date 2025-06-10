Беспорядки в Калифорнии набирают обороты: Трамп хочет арестовать губернатора Ньюсома

В американском штате Калифорния четвертые сутки идут протестные акции. Беспорядки с каждым днем становятся всё ожесточеннее. В связи с этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усомнился в компетенциях губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Глава государства заявил, что арестовал бы его, пишет Reuters.