Apple показала новую операционную систему iOS 26

Американская корпорация Apple показала новую операционную систему, названную iOS 26, которая будет использоваться на устройствах компании, следует из презентации на сайте организации.
Она привнесёт ряд существенных изменений. Теперь в названиях операционной системы будет указан основной год её развертывания. Последняя iOS, которая работает сейчас на устройствах Apple, имеет номер 18.
По сравнению с предшествующими версиями у новой изменился дизайн интерфейса операционной системы. В рамках новой концепции Liquid Glass все компоненты программ имеют полупрозрачный вид.
Обновился и экран блокировки. Представители корпорации также рассказали о нововведениях в своих фирменных приложениях. В «Камере» были скрыты многие кнопки с функциями. Они вызываются свайпами (от англ. to swype — «проводить, не отрывая; скользить») или возникают сами в случае необходимости.
В приложение «Телефон» встроили опцию виртуального секретаря, работающего на основе искусственного интеллекта и способного отвечать на звонки с неизвестных номеров. Кроме того, ИИ внедрили в эту программу, а также в FaceTime и iMessage, функцию перевода в реальном времени.
Напомним, в начале мая министр телекоммуникаций Индии Джотирадитья Синдиа заявил, что в скором времени Apple планирует осуществить полный перенос производственных мощностей iPhone на индийскую территорию.