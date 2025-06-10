Apple показала новую операционную систему iOS 26

В приложение «Телефон» встроили опцию виртуального секретаря, работающего на основе искусственного интеллекта и способного отвечать на звонки с неизвестных номеров. Кроме того, ИИ внедрили в эту программу, а также в FaceTime и iMessage, функцию перевода в реальном времени.