Юрист рассказал, обязаны ли родители сдавать деньги в школу

Он сообщил, что, если в родительском чате или со стороны учителей идёт давление или угрозы, это уже является нарушением закона, и в случае принуждения можно обратиться к директору школы, в департамент образования по региону нахождения образовательной организации, в Рособрнадзор (по субъекту РФ), а при серьёзных нарушениях — в прокуратуру или полицию.