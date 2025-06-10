Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Большая часть несовершеннолетних, совершивших преступления, росла в неполных семьях, зачастую подростки идут на преступление вместе со взрослыми, а самая «популярная» статья — кража, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, всего за прошлый год были осуждены 11 944 человека, которые совершили преступления, будучи несовершеннолетними. Из них девушки — 1 129. Более 5 тысяч осужденных воспитывались одним родителем, 900 росли вне семьи. Не учились и не работали 3 682 человека.
Более тысячи осужденных подростков совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 33 — наркотического. Почти три тысячи подростков действовали в группе лиц вместе со взрослыми.
Самым «популярным» преступлением среди подростков является кража (почти 5 тысяч человек), угон автомобиля (1,3 тысячи человек), мошенничество (738 человек). Почти сотня подростков осуждена за убийство, 344 — за преступления против половой неприкосновенности. Восемь человек получили сроки за теракты, еще четверо — за обучение террористический деятельности. 60 попались на «телефонном терроризме», 125 — на хулиганстве, 15 — на вандализме. Есть осужденные и за разбой или грабежи.
Суды за год отправили в колонии 2 222 несовершеннолетних осужденных, 3 777 получили условные сроки, 1 397 — штрафы. Почти две тысячи несовершеннолетних суды освободили от наказания или не назначали его в приговоре.