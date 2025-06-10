Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях

Самым «популярным» преступлением среди подростков является кража (почти 5 тысяч человек), угон автомобиля (1,3 тысячи человек), мошенничество (738 человек). Почти сотня подростков осуждена за убийство, 344 — за преступления против половой неприкосновенности. Восемь человек получили сроки за теракты, еще четверо — за обучение террористический деятельности. 60 попались на «телефонном терроризме», 125 — на хулиганстве, 15 — на вандализме. Есть осужденные и за разбой или грабежи.