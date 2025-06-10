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Россиянина Гугнина в США обвинили в отмывании $500 млн через крипту

Гражданина России могут приговорить в США к 65 годам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

В США суд предъявил российскому гражданину обвинение по 22 пунктам, в том числе в отмывании более полумиллиарда долларов через криптовалюту. Речь идет о 38-летнем Юрии Гугнине, информирует Министерство юстиции США в понедельник 9 июня.

«Проживающий в Нью-Йорке и имеющий российское гражданство Гугнин мог использовать свою криптовалютную компанию Evita, чтобы проводить платежи на сумму более $500 млн через банки США и криптовалютные биржи. При этом он скрывал источник и назначение трансакций», — сказано в релизе.

Кроме отмывания денег, Гугнин обвиняется в мошенничестве и сговоре с целью обмана американского государства. Если россиянина признают виновным по всем предъявленным пунктам, он может оказаться за решеткой не менее чем на 65 лет.

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