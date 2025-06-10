Россиянина Гугнина в США обвинили в отмывании $500 млн через крипту

В США суд предъявил российскому гражданину обвинение по 22 пунктам, в том числе в отмывании более полумиллиарда долларов через криптовалюту. Речь идет о 38-летнем Юрии Гугнине, информирует Министерство юстиции США в понедельник 9 июня.
«Проживающий в Нью-Йорке и имеющий российское гражданство Гугнин мог использовать свою криптовалютную компанию Evita, чтобы проводить платежи на сумму более $500 млн через банки США и криптовалютные биржи. При этом он скрывал источник и назначение трансакций», — сказано в релизе.
Кроме отмывания денег, Гугнин обвиняется в мошенничестве и сговоре с целью обмана американского государства. Если россиянина признают виновным по всем предъявленным пунктам, он может оказаться за решеткой не менее чем на 65 лет.
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