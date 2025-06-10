В Госдуме предложили защитить права граждан при реализации программы КРТ

«Сегодня в рамках проведения КРТ в МКД должны проходить ОСС, на которых и принимается решение — хотят жильцы дома включаться в программу КРТ или нет. Если такое собрание в установленное время не проводится, решение ОСС не предоставляет, то дом автоматически включается в программу. Поправки же дают регионам право регулировать этот вопрос на своем уровне, автоматом не включать такие дома в программу. Понимаем, что жителям может потребоваться дополнительное время на юридические вопросы или их изучение. Это еще одна мера защиты наших граждан», — заключил он.