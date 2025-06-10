Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию

В сообщении, опубликованном в социальной сети X*, Дуров заявил, что причина проведения против него расследования французскими властями остаётся для него непонятной. Он напомнил, что первоначально чиновники обвиняли Telegram в якобы игнорировании официальных запросов. Однако, как утверждает предприниматель, до сентября прошлого года Франция не направляла ни одного юридически обязывающего документа, нарушая тем самым собственное законодательство и нормы ЕС.