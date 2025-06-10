Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил недоумение по поводу того, что до сих пор не может покинуть территорию Франции, где, по его словам, проживает менее одного процента от общего числа пользователей платформы, превышающего миллиард человек.
В сообщении, опубликованном в социальной сети X*, Дуров заявил, что причина проведения против него расследования французскими властями остаётся для него непонятной. Он напомнил, что первоначально чиновники обвиняли Telegram в якобы игнорировании официальных запросов. Однако, как утверждает предприниматель, до сентября прошлого года Франция не направляла ни одного юридически обязывающего документа, нарушая тем самым собственное законодательство и нормы ЕС.
Позже, по словам Дурова, власти сменили риторику и обвинили платформу в недостаточной модерации контента. Однако это обвинение было впоследствии опровергнуто в ходе независимой судебной экспертизы.
Напомним, Дурова задержали во Франции в августе прошлого года. Ему предъявили обвинения по шести статьям, включая отказ передать информацию по официальным запросам. Позже россиянина выпустили под залог в размере пяти миллионов евро.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.