В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное и вкусное мороженое

«Важно помнить о качестве и безопасности мороженого. Если в названии продукта есть только слова “молочное”, “сливочное”, “пломбир” или “кисломолочное”, значит, растительного жира там быть не должно. Кроме того, мороженое является высококалорийным продуктом, поэтому важно соблюдать меру», — сообщили в ведомстве.