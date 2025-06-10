В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное и вкусное мороженое

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. При выборе мороженого нужно обратить внимание на его компоненты, реальный состав десерта может помочь узнать система маркировки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Важно помнить о качестве и безопасности мороженого. Если в названии продукта есть только слова “молочное”, “сливочное”, “пломбир” или “кисломолочное”, значит, растительного жира там быть не должно. Кроме того, мороженое является высококалорийным продуктом, поэтому важно соблюдать меру», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что при выборе мороженного нужно обратить внимание на его состав. Выбор стоит делать в пользу натуральных и качественных компонентов.
«Не следует покупать мороженое в поврежденной упаковке. Посмотрите срок годности и наличие сахара в продукте. Лучше выбирать с его минимальным содержанием или без него», — предупредили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что узнать реальный состав десерта может помочь система маркировки, которую ввели в России в 2021 году.
«Теперь качество продукции можно проверить через специальное бесплатное мобильное приложение “Честный ЗНАК”. С помощью него покупатель может убедиться в легальности продукта, узнать его реальный состав, дату производства и срок годности», — пояснили в ведомстве.