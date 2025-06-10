Врач назвала необходимую норму овощей и фруктов в день

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, чтобы поддержать иммунитет и получить необходимую дозу витаминов и микроэлементов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
«Овощи и фрукты — источник различных витаминов, микроэлементов и прекрасный способ поддержать иммунитет. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, человеку необходимо употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов ежедневно. Оптимально — не менее 400 граммов в целом, то есть около 80 граммов за один раз», — отметила Сластен.
Врач предупредила, что если совсем не есть овощи и фрукты, в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление.