Врач назвала необходимую норму овощей и фруктов в день

Врач предупредила, что если совсем не есть овощи и фрукты, в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление.