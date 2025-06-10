Юрист раскрыл способ продать урожай без налогов

Для подтверждения права на льготу потребуется справка из садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или местной администрации. Эксперт также уточнила, что реализация урожая вне специально отведенных для этого мест считается нарушением законодательства. В зависимости от региона России предусмотрены административные штрафы. Так, в Москве санкции по статье 11.13 КоАП города составляют от 2,5 до 5 тысяч рублей. При повторных нарушениях либо продаже в зоне метрополитена, транспортно-пересадочных узлов и прилегающих территориях штраф увеличивается до 5 тысяч рублей.