Юрист раскрыл способ продать урожай без налогов

Свой урожай можно продавать только в специально отведенных местах.
Жители России могут быть освобождены от уплаты налогов на продажу урожая, если они продают самостоятельно выращенные овощи и фрукты с участков площадью до 50 соток и без привлечения наемных работников. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.
«Закон разрешает продавать урожай со своего участка без уплаты налогов, если соблюдаются два условия: размер вашего участка не больше 50 соток и урожай вы выращиваете сами, без привлечения работников», — сообщила Билялова агентству «Прайм».
Для подтверждения права на льготу потребуется справка из садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или местной администрации. Эксперт также уточнила, что реализация урожая вне специально отведенных для этого мест считается нарушением законодательства. В зависимости от региона России предусмотрены административные штрафы. Так, в Москве санкции по статье 11.13 КоАП города составляют от 2,5 до 5 тысяч рублей. При повторных нарушениях либо продаже в зоне метрополитена, транспортно-пересадочных узлов и прилегающих территориях штраф увеличивается до 5 тысяч рублей.