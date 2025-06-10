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Овечкина внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Включение Овечкина в список «Миротворца» связали с участием в международных соревнованиях.

Источник: Аргументы и факты

Российского хоккеиста Александра Овечкина, признанного лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), внесли в базу данных украинского портала «Миротворец»*.

На сайте утверждается, что спортсмен попал в список, поскольку участвовал в международных состязаниях для улучшения имиджа России и обоснования проведения специальной военной операции среди иностранной аудитории.

Кроме того, ещё одной причиной внесения Овечкина в базу называется якобы «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на её территорию».

Напомним, в мае Александр Овечкин прибыл из США в Россию, планируя провести в стране отпуск. Он подчеркнул, что рад вернуться на Родину.

* По решению суда запрещен в РФ.