Овечкина внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российского хоккеиста Александра Овечкина, признанного лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), внесли в базу данных украинского портала «Миротворец»*.
На сайте утверждается, что спортсмен попал в список, поскольку участвовал в международных состязаниях для улучшения имиджа России и обоснования проведения специальной военной операции среди иностранной аудитории.
Кроме того, ещё одной причиной внесения Овечкина в базу называется якобы «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на её территорию».
Напомним, в мае Александр Овечкин прибыл из США в Россию, планируя провести в стране отпуск. Он подчеркнул, что рад вернуться на Родину.
* По решению суда запрещен в РФ.