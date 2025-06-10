Названы самые востребованные профессии 2025 года

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В 2025 году работодатели активно ищут аналитиков данных, врачей, учителей, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному интеллекту и «синих воротничков». Об этом агентству «Прайм» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Среди востребованных в 2025 году — профессии, связанные с инновациями, технологиями, искусственным интеллектом и кибербезопасностью.
Пользуются спросом специалисты по кибербезопасности, информационной безопасности и защите данных, аналитики данных, специалисты по искусственному интеллекту, инженеры по облачным технологиям, ML-инженеры.
«В сфере здравоохранения востребованы врачи узких практик. Также сейчас не хватает медсестер и терапевтов. Из-за пандемии и старения населения увеличился спрос на специалистов по телемедицине и цифровому здравоохранению», — отметила HR-специалист.
Кроме того, ищут учителей, онлайн-репетиторов, специалистов по обучению взрослых, разработчиков образовательных программ с использованием ИИ и VR.
Также востребованы специалисты по управлению цепочками поставок, инженеры-робототехники, инженеры по дронам, дизайнеры дополненной реальности, контент-мейкеры, специалисты по цифровому маркетингу, киберправу, цифровой безопасности. Кроме того, блокчейн-разработчики, а также эксперты по Defi и цифровым активам.
Помимо этого, работодатели активно ищут квалифицированных рабочих — инженеров, строителей, токарей, монтажников, электриков, слесарей, сантехников. Их зарплата может быть сопоставима с зарплатой руководителей, заключила специалист.