Названы самые востребованные профессии 2025 года

Также востребованы специалисты по управлению цепочками поставок, инженеры-робототехники, инженеры по дронам, дизайнеры дополненной реальности, контент-мейкеры, специалисты по цифровому маркетингу, киберправу, цифровой безопасности. Кроме того, блокчейн-разработчики, а также эксперты по Defi и цифровым активам.