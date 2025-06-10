Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солдат ВСУ назвал геноцидом желание Киева удерживать позиции любой ценой

Украинский солдат сдался в плен на десятый день пребывания в Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины приказывало удерживать позиции в Курской области «любой ценой», заявил пленный украинский военнослужащий Олег Константинов.

Он подчеркнул, что речь идёт о геноциде народа Украины.

«Удержать территорию любой ценой — они посылают людей, думая, что этот ресурс неограничен. Это геноцид украинского народа, уничтожение людей», — сказал пленный в беседе с агентством ТАСС.

По его словам, блиндаж, где он находился вместе с сослуживцами, был полностью разрушен. При этом командиры приказали удерживать позиции.

Константинов уточнил, что их позиция находилась в лесопосадках неподалёку от населённого пункта Плехово Суджанского района. Солдат ВСУ сдался в плен на десятый день пребывания на территории Курской области.

Ранее пленный Назар Стецешин заявил, что инструктор Вооружённых сил Украины сломал солдату ключицу. Это произошло после того, как военнослужащий, у которого болела рука, не смог поднять автомат.