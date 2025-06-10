В Приморье завершилось расследование о фиктивном обучении 70 иностранцев

По информации СУ СК РФ по Приморскому краю, обвиняемые на протяжении двух лет организовывали зачисление и фиктивное обучение иностранных студентов для получения среднего профессионального образования. При этом студенты не посещали занятия и не сдавали экзамены или квалификационные работы.