В Приморье завершилось расследование о фиктивном обучении 70 иностранцев

Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела, связанного с фиктивным обучением 70 иностранных граждан в колледже с целью получения разрешения на временное проживание. Об этом стало известно 10 июня из сообщения ведомства в Telegram-канале.
«Расследование уголовного дела завершено в отношении бывшего директора образовательного учреждения “Региональный технический колледж” и четырех его подчиненных. В зависимости от их роли, они обвиняются в превышении должностных полномочий при организации учебного процесса и содействии незаконному пребыванию иностранных граждан в России (пп. “г, е” ч. 3 ст. 286 УК РФ, пп. “а, в” ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По информации СУ СК РФ по Приморскому краю, обвиняемые на протяжении двух лет организовывали зачисление и фиктивное обучение иностранных студентов для получения среднего профессионального образования. При этом студенты не посещали занятия и не сдавали экзамены или квалификационные работы.
Ведомство также сообщает, что материалы расследования направлены в прокуратуру.
Кроме того, ранее, 29 мая, в Екатеринбурге была задержана преступная группа, занимающаяся незаконной миграцией. Участники группы оказывали услуги фиктивной регистрации мигрантам.
Ранее в Петербурге задержали мигранта, ударившего ножом в живот беременную девушку.