Прогноз погоды на 10 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе Среднесибирского УГМС.
Во вторник, 10 июня, в регионе ожидается переменная облачность, при этом осадки не предсказываются. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7−12 м/с, создавая комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.
Температура воздуха в ночное время составит +10,+12°, что позволит насладиться прохладой ночи. Днем же температура поднимется до +23,+25°, обеспечивая тёплую и солнечную погоду для активного отдыха и проведения времени на улице.
Таким образом, день обещает быть приятным и благоприятным для различных прогулок. Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и наслаждайтесь летними днями!