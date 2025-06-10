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Прогноз погоды на 10 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе Среднесибирского УГМС.

Качество жизни в вашем регионе

Прогноз составлен на основе Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 10 июня, в регионе ожидается переменная облачность, при этом осадки не предсказываются. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7−12 м/с, создавая комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.

Температура воздуха в ночное время составит +10,+12°, что позволит насладиться прохладой ночи. Днем же температура поднимется до +23,+25°, обеспечивая тёплую и солнечную погоду для активного отдыха и проведения времени на улице.

Таким образом, день обещает быть приятным и благоприятным для различных прогулок. Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и наслаждайтесь летними днями!