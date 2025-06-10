Молодежь из Иркутской области займет половину мест на форуме «Байкал»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочее совещание, посвященное подготовке к международному молодежному форуму «Байкал», который состоится в 2025 году. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, особое внимание было уделено участию местной молодежи — глава региона поручил выделить жителям Приангарья не менее 50% от общего числа квот.
Форум пройдет с 11 по 15 августа в живописном заливе Мухор на Малом море. В этом году основной темой станут «Цели устойчивого развития», а участники смогут выбрать одно из семи направлений: предпринимательство, туризм, международные молодежные клубы, молодые политики, экология, лидеры муниципальных образований и молодые педагоги. Всего ожидается 600 человек — не только из Иркутской области, но и из других регионов России, а также зарубежных стран.
— В прошлом году конкурс был очень высоким — 10 человек на место, причем многие приехали из других областей, — отметил Игорь Кобзев. — Сейчас важно сохранить уровень и провести форум на достойном уровне. Нам нужно, чтобы и местные ребята, и гости почувствовали дух гостеприимства Байкала. Особое внимание — подготовительной работе: привлечению молодежи, обучению, в том числе для грантовых конкурсов. Также прошу включить в программу мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы.
Губернатор также акцентировал внимание на безопасности — он поручил усилить координацию между ведомствами для охраны порядка на площадках форума и в местах проживания участников. Дополнительно будут проведены дорожные работы на маршрутах следования гостей.
Министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова сообщила, что в этом году ожидается около 8 тысяч заявок. Программа обещает быть насыщенной: появятся новые площадки, например, для молодых педагогов, а также выступления федеральных спикеров и популярных медиаперсон. Участников ждут два грантовых конкурса — региональный и всероссийский.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске певица Светлана Сурганова проведет кастинг для молодых талантов.