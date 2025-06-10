Молодежь из Иркутской области займет половину мест на форуме «Байкал»

— В прошлом году конкурс был очень высоким — 10 человек на место, причем многие приехали из других областей, — отметил Игорь Кобзев. — Сейчас важно сохранить уровень и провести форум на достойном уровне. Нам нужно, чтобы и местные ребята, и гости почувствовали дух гостеприимства Байкала. Особое внимание — подготовительной работе: привлечению молодежи, обучению, в том числе для грантовых конкурсов. Также прошу включить в программу мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы.