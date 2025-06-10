Зарплата новосибирцев выросла на четверть за последние два года

9 июня правительство Новосибирской области утвердило прогноз социально-экономического развития (СЭР) на 2026−2028 годы. Согласно докладу министра экономического развития региона Льва Решетникова, ожидается рост экономики в пределах 2,7%, что выше среднероссийских показателей.
В регионе прогнозируется увеличение промышленного производства на 9,1% и рост инвестиций в основной капитал на 2,5%. Существенный рост ожидается в сельском хозяйстве благодаря повышению урожайности и внедрению современных технологий.
Также были подведены итоги социально-экономического развития области за 2023−2024 годы. Строительная отрасль продемонстрировала значительный рост в 34,3%, что составляет более 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Прирост инвестиций в основной капитал к 2022 году составил более 43%, что связано с наличием крупных торговых сетей, оптово-розничных компаний и складских комплексов, а также с выгодным географическим положением региона.
Промышленное производство за период 2023—2024 годов увеличилось на 12,2%, при этом основную долю в объеме произведенных товаров заняла продукция обрабатывающего производства. Реальная заработная плата выросла на 24,8%, а фонд заработной платы увеличился на 44,2%.
Лев Решетников отметил, что прогнозы развития Новосибирской области на ближайшую перспективу связаны с увеличением реальных доходов населения, сохранением инвестиционной активности бизнеса и расширением потребительского спроса. В регионе также планируется развивать возможности Новосибирска как транспортно-логистического хаба.