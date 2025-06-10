Зарплата новосибирцев выросла на четверть за последние два года

Также были подведены итоги социально-экономического развития области за 2023−2024 годы. Строительная отрасль продемонстрировала значительный рост в 34,3%, что составляет более 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Прирост инвестиций в основной капитал к 2022 году составил более 43%, что связано с наличием крупных торговых сетей, оптово-розничных компаний и складских комплексов, а также с выгодным географическим положением региона.