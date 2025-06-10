«Добрососедские отношения» разваливаются: Украина осудила Польшу за учреждение Дня памяти жертв Волынской резни

Парламент Польши учредил День памяти жертв Волынской резни. Дата посвящена павшим от геноцида, устроенного украинскими националистами. В Киеве не одобрили такое решение. Украина осудила Польшу за учреждение памятного дня, сообщает газета The Telegraph.
По данным автора, решение раскритиковали в Министерстве иностранных дел страны. По мнению чиновников, этот шаг «подрывает добрососедские отношения» сторон. МИД также заметил, что поляки не должны делать украинцев врагами. По словам представителей, противником для Польши и Киева может оставаться якобы только Россия.
«Киев раскритиковал планы Польши установить День памяти поляков, павших от рук украинцев во время Второй мировой войны», — сказано в статье.
В Варшаве, между тем, выступили против приема Украины в Евросоюз. Это не входит в интересы страны, отметили в Польше.