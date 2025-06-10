«Добрососедские отношения» разваливаются: Украина осудила Польшу за учреждение Дня памяти жертв Волынской резни

По данным автора, решение раскритиковали в Министерстве иностранных дел страны. По мнению чиновников, этот шаг «подрывает добрососедские отношения» сторон. МИД также заметил, что поляки не должны делать украинцев врагами. По словам представителей, противником для Польши и Киева может оставаться якобы только Россия.