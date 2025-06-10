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Трамп заявил, что только США смогли победить во Второй мировой войне

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что только США смогли одержать победу во Второй мировой войне, а СССР лишь помогал достичь этого. Свое мнение во вторник, 10 июня, он высказал в беседе с журналистами Белого дома.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что только США смогли одержать победу во Второй мировой войне, а СССР лишь помогал достичь этого. Свое мнение во вторник, 10 июня, он высказал в беседе с журналистами Белого дома.

Президент США рассказал, что недавно обзванивал своих коллег из разных стран. Основной темой их разговоров было празднование Победы во Второй мировой войне.

— Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну. Россия помогла, — считает Трамп.

Несмотря на это, политик призвал помнить о потерях СССР в период войны.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон также рассказал Трампу, что страна празднует Победу.

— И я думаю, что это здорово, что он это делает, но это мы победили, — цитирует слова американского лидера РБК.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с негативом восприняли тот факт, что канцлер Германии Мерц, общаясь с Трампом, не упомянул о вкладе СССР в победу над нацизмом.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин направил обращение президенту бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций немецкого парламента в связи с заявлениями Мерца, сделанными во время встречи с президентом США.