Рыболовное судно загорелось во Владивостоке, погиб человек

Во Владивостоке на рыболовном судне у пирса в главной бухте произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, об этом пишет ТАСС.
«Пожарные МЧС России занимаются тушением рыболовного судна во Владивостоке. Пламя охватило 200 квадратных метров на судне, находящемся у пирса в бухте Золотой Рог. По предварительным данным, удалось спасти 24 человека, однако, к сожалению, один человек погиб. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.
Бухта Золотой Рог является центральной бухтой Владивостока, где расположены военный причал Тихоокеанского флота, причалы Владивостокского морского торгового порта и рыбного порта, а также несколько прогулочных набережных и морской вокзал.
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