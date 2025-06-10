Рыболовное судно загорелось во Владивостоке, погиб человек

«Пожарные МЧС России занимаются тушением рыболовного судна во Владивостоке. Пламя охватило 200 квадратных метров на судне, находящемся у пирса в бухте Золотой Рог. По предварительным данным, удалось спасти 24 человека, однако, к сожалению, один человек погиб. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.