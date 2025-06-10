В Комсомольске кондуктор оскорбил девушку с ОВЗ и заставил ее оплатить проезд

Как сообщили в СК, конфликт произошел во время поездки по городскому маршруту. После публикации видео в соцсетях СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО организовало процессуальную проверку. Пострадавшая ранее обращалась в транспортную компанию, но ее заявление осталось без ответа.