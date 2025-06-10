В Комсомольске кондуктор оскорбил девушку с ОВЗ и заставил ее оплатить проезд

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента с кондуктором автобуса в Комсомольске-на-Амуре, который оскорбил девушку-инвалида и заставил ее оплатить проезд, несмотря на наличие льготных документов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в СК, конфликт произошел во время поездки по городскому маршруту. После публикации видео в соцсетях СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО организовало процессуальную проверку. Пострадавшая ранее обращалась в транспортную компанию, но ее заявление осталось без ответа.
Руководитель следственного управления Станислав Белянский должен представить промежуточные результаты проверки и решение по данному факту. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом СК России.