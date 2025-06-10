Эксперт рассказала, когда организм человека делает резкий скачок старения

Исследование американских ученых показало, что старение организма происходит не плавно, а резкими скачками. Один из таких «пиков старения» обнаружился уже в 44 года — задолго до менопаузы, которую раньше считали началом возрастных изменений у женщин. Об этом KP.RU рассказала кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.
— Речь идет не о глобальной гормональной перестройке, а о более ранних и глубинных изменениях на молекулярном уровне. Причем, они, судя по всему, универсальны для мужчин и женщин. А менопауза это уже как бы надстройка, возникающая со временем на фоне произошедших изменений, — объяснила Суркова.
Оказалось, что примерно в этом возрасте начинают сбиваться внутренние «таймеры» молекул, отвечающих за важнейшие функции: переработку жиров, алкоголя и даже кофеина. Это приводит к тому, что легче набирать вес, сложнее сохранять здоровье сердца, а вредные вещества выводятся из организма хуже, чем раньше.
Биолог отметила, что к этому возрасту следует пересмотреть питание, отказаться от лишнего, больше двигаться и внимательно следить за своим здоровьем. По словам эксперта, подобные исследования направлены на то, чтобы выявить ключевые точки воздействия, которые помогут замедлить процессы старения и, возможно, запустить механизмы омоложения.