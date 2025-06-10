Эксперт рассказала, когда организм человека делает резкий скачок старения

— Речь идет не о глобальной гормональной перестройке, а о более ранних и глубинных изменениях на молекулярном уровне. Причем, они, судя по всему, универсальны для мужчин и женщин. А менопауза это уже как бы надстройка, возникающая со временем на фоне произошедших изменений, — объяснила Суркова.