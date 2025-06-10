Звезда сериала «Мажор» выступит со стихами о войне в Хабаровске

10 июня в Хабаровске состоится поэтический вечер с участием известной российской актрисы Анны Цукановой-Котт, известной по сериалу «Мажор» (18+) с Павлом Прилучным. В рамках проекта Фонда Мельниченко «Слова Победы» она прочтет стихи поэта-фронтовика Алексея Суркова у мемориала «Вечный огонь» с 13:00 до 13:30. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.