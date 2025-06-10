Режим ЧС сняли в лесах Хабаровского края

Пожароопасную обстановку обсудили в правительстве края на заседании президиума под руководством губернатора края Дмитрия Демешина. Напомним, что сокращение площади лесных пожаров на 42,9% является одной из задач регионального проекта «Сохранение лесов» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает ИА AmurMedia.
На прошедшем заседании зампред по инфраструктуре Ирина Горбачева доложила о ликвидации лесного пожара в районе поселка Этыркэн Верхнебуреинского района.
— Очаг возгорания, возникший 27 мая из-за перехода огня с полосы отвода железной дороги, удалось полностью устранить после 11 дней напряженной работы. Пожарные формирования столкнулись с непростой ситуацией: сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня, осложняя процесс локализации. Периметр кромки составлял около 30 км. Несмотря на это, специалисты смогли взять ситуацию под контроль, — рассказала Ирина Горбачева.
Она добавила, что в тушении были задействованы 60 сотрудников лесопожарных служб и 11 единиц спецтехники. Силы наращивались постепенно из-за увеличения площади огня. В ликвидации возгорания участвовали и местные предприятия, которые выделили в помощь тяжелую технику для прокладки минерализованных полос. Также были привлечены два пожарных поезда и самолет-амфибия Бе-200, выполнивший сбросы воды на наиболее активные участки горения. В результате удалось не допустить перехода огня в населенный пункт и на соседний регион — Амурскую область. Пожар полностью ликвидирован в 12:45 7 июня. Его общая площадь составила около 5,4 тысяч га.
— На данный момент в Хабаровском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано. В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки 9 июня снят запрет на пребывание в лесах, а на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности края принято решение снять режим ЧС в лесах регионального характера на всей территории края, — отметили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в ведомстве напомнили, что пожароопасный сезон продолжается. В регионе уже зарегистрировано 97 возгораний на общей площади 49,8 тыс. га. Находясь в лесу, нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.
При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать об этом по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения: 112 (звонок бесплатный).