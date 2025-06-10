Режим ЧС сняли в лесах Хабаровского края

Она добавила, что в тушении были задействованы 60 сотрудников лесопожарных служб и 11 единиц спецтехники. Силы наращивались постепенно из-за увеличения площади огня. В ликвидации возгорания участвовали и местные предприятия, которые выделили в помощь тяжелую технику для прокладки минерализованных полос. Также были привлечены два пожарных поезда и самолет-амфибия Бе-200, выполнивший сбросы воды на наиболее активные участки горения. В результате удалось не допустить перехода огня в населенный пункт и на соседний регион — Амурскую область. Пожар полностью ликвидирован в 12:45 7 июня. Его общая площадь составила около 5,4 тысяч га.