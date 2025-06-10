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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

В Росавиации отметили, что ограничения связаны с обеспечением безопасности гражданских рейсов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что такие меры связаны с обеспечением безопасности гражданских рейсов.

Напомним, ранее временные ограничения на полёты были введены в воздушных гаванях Калуги и Тамбова. Кроме того, указанный режим действовал также в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.