В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Он отметил, что такие меры связаны с обеспечением безопасности гражданских рейсов.
Напомним, ранее временные ограничения на полёты были введены в воздушных гаванях Калуги и Тамбова. Кроме того, указанный режим действовал также в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.