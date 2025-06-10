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Дуров объяснил, почему не пользуется телефоном

Дуров сообщил, что не пользуется мобильным телефоном из соображений безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Сооснователь мессенджера Telegram и предприниматель Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он рассказал, что не использует мобильный телефон в повседневной жизни. По словам Павла Дурова, средство связи «вредит приватности».

Предприниматель считает, что лучше воспользоваться «ноутбуком или iPad», если нужно на чем-то сосредоточиться. По его мнению, мобильник менее безопасен.

«Ну, я не пользуюсь телефоном регулярно. У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Я также считаю, что он вредит приватности», — заявил Павел Дуров.

Бизнесмен также рассказал о камере, в которой провел четыре дня в 2024 году. Его заключили в «комнату в семь квадратов». Стоит напомнить, что в прошлом году Павла Дурова арестовали по делу о Telegram.