Дуров объяснил, почему не пользуется телефоном

Сооснователь мессенджера Telegram и предприниматель Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он рассказал, что не использует мобильный телефон в повседневной жизни. По словам Павла Дурова, средство связи «вредит приватности».
Предприниматель считает, что лучше воспользоваться «ноутбуком или iPad», если нужно на чем-то сосредоточиться. По его мнению, мобильник менее безопасен.
«Ну, я не пользуюсь телефоном регулярно. У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Я также считаю, что он вредит приватности», — заявил Павел Дуров.
Бизнесмен также рассказал о камере, в которой провел четыре дня в 2024 году. Его заключили в «комнату в семь квадратов». Стоит напомнить, что в прошлом году Павла Дурова арестовали по делу о Telegram.