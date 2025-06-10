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Трамп посоветовал Грете Тунберг пойти на курсы по управлению гневом

Американский лидер Дональд Трамп порекомендовал шведской экоактивистке Грете Тунберг пройти специальные курсы, чтобы научиться управлять гневом. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в издании Newsweek.

Американский лидер Дональд Трамп порекомендовал шведской экоактивистке Грете Тунберг пройти специальные курсы, чтобы научиться управлять гневом. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в издании Newsweek.

Трамп высказал свое мнение во время общения с репортерами — они и попросили его дать оценку задержанию Тунберг израильским спецназом.

— Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая, — высказался президент США.

Кроме того, Трамп отметил, что у Израиля достаточно проблем на мировой арене и без задержания шведской активистки. Также он переспросил, действительно ли Тунберг назвала произошедшее похищением.

— Да, сэр, — подтвердил журналист, на что американский лидер лишь покачал головой, уточнили в газете.

9 июня на плывущий в сектор Газа корабль «Мадлен», на борту которого находились экоактивистка и ее коллеги, высадились солдаты Военно-морских сил Израиля.

8 июня глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал армии любыми средствами не подпускать к берегам сектора Газа данное судно. По его словам, пассажиры корабля являются «антисемитами» и пропагандистами радикального палестинского движения ХАМАС.