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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

В 112 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксированы подземные толчки.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник 9 июня на Камчатке в 20.26 по московскому времени. Об этом информирует Камчатский филиал «Единой геофизической службы Российской академии наук».

Сообщается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 111 километров в 112 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Специалисты отмечают, что толчки не вызвали угрозы цунами. Также сообщается, что информации о пострадавших не поступало.

Тем временем в Тункинском районе Бурятии около четырех часов ночи 10 июня 2025 года произошло землетрясение.

Также на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа 8 июня зафиксирована сейсмическая активность. Мощность подземных толчков достигала отметки 3,8 балла по шкале Рихтера.

В Алтайском крае сейсмособытие зафиксировали в 189 км к востоку от Барнаула.