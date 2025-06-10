Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник 9 июня на Камчатке в 20.26 по московскому времени. Об этом информирует Камчатский филиал «Единой геофизической службы Российской академии наук».
Сообщается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 111 километров в 112 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Специалисты отмечают, что толчки не вызвали угрозы цунами. Также сообщается, что информации о пострадавших не поступало.
Тем временем в Тункинском районе Бурятии около четырех часов ночи 10 июня 2025 года произошло землетрясение.
Также на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа 8 июня зафиксирована сейсмическая активность. Мощность подземных толчков достигала отметки 3,8 балла по шкале Рихтера.
В Алтайском крае сейсмособытие зафиксировали в 189 км к востоку от Барнаула.