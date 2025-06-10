Несколько вражеских беспилотников сбили над территорией Воронежской области

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили и ликвидировали в Воронежской области. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, — добавил глава области в своем Telegram-канале.
До этого в Минобороны сообщали, что силы ПВО РФ с 21:50 до 23:55 по московскому времени 9 июня сбили 76 БПЛА украинской армии. Атакам подверглись Белгородская, Брянская области и другие регионы страны.
В результате атаки дронов ВСУ по Белгороду пострадал 8-летний ребенок. В момент удара мальчик находился рядом с бабушкой. Пенсионерка самостоятельно отвезла его в больницу.