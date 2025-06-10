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Росавиация: в аэропортах Самары и Казани ввели временные ограничения

Ночью 10 июня аэропорты Самары и Казани закрыли для приема и выпуска гражданских воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная гавань Самары временно ограничена на работу. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажироперевозок. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Кроме того, соответствующие ограничения введены и в аэропорту Казани. Меры действуют с 03:30 по Москве. Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов также ввели в саратовском аэропорту. Они действуют с 02:05.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — объяснено в уведомлении.

Ограничения также вводили во всех аэропортах Подмосковья. Так, авиарейсы не могли приземлиться во Внуково, Жуковском, Домодедово и Шереметьево. Ограничения сняли спустя полчаса после их введения.