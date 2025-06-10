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Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между КНДР и Хабаровском

Оно было прервано в 2020 году из-за пандемии.

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Источник: Комсомольская правда

С 17 июня возобновляется прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском. Перевозки осуществляются по согласованию с Министерством железных дорог КНДР после пятилетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Расписание рейсов:

— Пхеньян — Москва: отправление 3 и 17 числа каждого месяца (прибытие через восемь суток);

— Москва — Пхеньян: отправление 12 и 26 числа (прибытие через восемь суток);

— Пхеньян — Хабаровск: отправление 19 числа (прибытие через два дня);

— Хабаровск — Пхеньян: отправление 21 числа (прибытие через два дня).

Маршрут Пхеньян — Москва протяженностью более 10 тысяч километров остается самым длинным беспересадочным железнодорожным сообщением в мире. Поезда делают остановки в Хабаровске, Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.

Пассажиров перевозят в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР. Билеты поступят в продажу в железнодорожных кассах за 60 суток до отправления.