Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между КНДР и Хабаровском

С 17 июня возобновляется прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском. Перевозки осуществляются по согласованию с Министерством железных дорог КНДР после пятилетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Расписание рейсов:
— Пхеньян — Москва: отправление 3 и 17 числа каждого месяца (прибытие через восемь суток);
— Москва — Пхеньян: отправление 12 и 26 числа (прибытие через восемь суток);
— Пхеньян — Хабаровск: отправление 19 числа (прибытие через два дня);
— Хабаровск — Пхеньян: отправление 21 числа (прибытие через два дня).
Маршрут Пхеньян — Москва протяженностью более 10 тысяч километров остается самым длинным беспересадочным железнодорожным сообщением в мире. Поезда делают остановки в Хабаровске, Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.
Пассажиров перевозят в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР. Билеты поступят в продажу в железнодорожных кассах за 60 суток до отправления.