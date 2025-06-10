Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между КНДР и Хабаровском

С 17 июня возобновляется прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском. Перевозки осуществляются по согласованию с Министерством железных дорог КНДР после пятилетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.