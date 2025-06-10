Аэропорты Самары и Казани остановили работу на фоне атак дронов на РФ

Изменения в работе аэропортов связаны с обеспечением безопасности, сообщили в Росавиации.
В аэропортах Казани и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. В ночь на 10 июня украинские беспилотники атаковали регионы России.
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«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту Самара… в аэропорту Казань», — говорится в заявлении Кореняко. Оно размещено в его личном telegram-канале.
В эту же ночь приостанавили работу аэропорты Тамбова и Саратова. Подобные ограничения были также зафиксированы в Калуге во всех авиагаванях Москвы, но затем были отменены. Меры объяснялись вопросами безопасности.
ВСУ массово атаковали регионы России беспилотниками в ночью на 10 июня. Подробнее об отражении налетов дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.