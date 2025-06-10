Больше детей — больше денег: размер пособия хотят изменить в России

В Госдуме предложили установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком. От количества детей будет зависеть и размер полагающихся выплат. Об этом сообщает издание ТАСС.
Руководитель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась с данной просьбой к премьеру Михаилу Мишустину.
Так, 40% от среднего заработка лица за последние 2 года останется при рождении первого ребёнка. Далее, при рождении второго, Лантратова предложила установить выплату в размере 50% среднего заработка, при рождении третьего — 100%, четвертого — 150% и так далее.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало, что пособие на детей можно оформить в несколько шагов на сайте государственных услуг. Практически все необходимые для этого документы уже имеются в базе сервиса.