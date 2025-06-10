Дачники могут торговать выращенной продукцией и не платить государству, но не везде: где это разрешено

Вырастить урожай и выручить за него средства можно даже без уплаты налогов. Для этого дачникам следует обратить внимание на размер своего участка. Он не должен превышать 50 соток. В таком случае продукцией можно торговать, не отдавая процент государству. С таким советом обратилась юрист Анастасия Билялова, пишет «Прайм».