Дачники могут торговать выращенной продукцией и не платить государству, но не везде: где это разрешено

Вырастить урожай и выручить за него средства можно даже без уплаты налогов. Для этого дачникам следует обратить внимание на размер своего участка. Он не должен превышать 50 соток. В таком случае продукцией можно торговать, не отдавая процент государству. С таким советом обратилась юрист Анастасия Билялова, пишет «Прайм».
Чтобы подтвердить соответствие критерию, нужно получить справку в местной администрации или в СНТ, порекомендовала эксперт. Она также предупредила о штрафах, которые грозят дачникам за продажу товаров вне отведенных для этого мест. Например, продукцией нельзя торговать в метро или переходах.
«Продавать продукцию можно только в специализированных местах — рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки», — уточнила Анастасия Билялова.
Тем временем, врач Марина Калюжная предупредила дачников о болезнях, которые могут развиться из-за усердной работы на грядках. Например, соответствующим лицам грозят нарушения зрения и проблемы с сердцем.