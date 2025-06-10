Неизвестный водитель сбил женщину и 7-летнюю девочку в Новосибирске

09 июня 2025 года в 21 час 25 минут на территории Дзержинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по улице Толбухина и, напротив дома 19, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.