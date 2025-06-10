Неизвестный водитель сбил женщину и 7-летнюю девочку в Новосибирске

09 июня 2025 года в 21 час 25 минут на территории Дзержинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по улице Толбухина и, напротив дома 19, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пострадали пешеходы: женщина 1990 года рождения и девочка 2018 года рождения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется. На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства инцидента.