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Китайская авиакомпания возобновляет рейсы между Шанхаем и Владивостоком

С 23 июня Juneyao Airlines запускает прямые рейсы по маршруту Шанхай — Владивосток.

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Источник: Freepik

Самолеты Airbus A321 будут летать дважды в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас прямые перелеты между городами осуществляют российские авиакомпании S7 и «Россия».

Juneyao Airlines впервые начала летать по этому направлению в 2019 году, но остановила рейсы в 2020-м из-за пандемии. В марте 2022 года авиасообщение с Китаем возобновилось, но в феврале 2024-го авиакомпания вновь отменила запуск рейсов из-за низкого спроса на билеты.

Новая попытка стартует на следующей неделе. В компании рассчитывают, что летний сезон повысит интерес к направлению.