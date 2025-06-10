Китайская авиакомпания возобновляет рейсы между Шанхаем и Владивостоком

Juneyao Airlines впервые начала летать по этому направлению в 2019 году, но остановила рейсы в 2020-м из-за пандемии. В марте 2022 года авиасообщение с Китаем возобновилось, но в феврале 2024-го авиакомпания вновь отменила запуск рейсов из-за низкого спроса на билеты.